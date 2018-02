Marconi processou blogueira por manipulação, diz defesa

"Fala-se em ditadura, com cerceamento da liberdade de expressão, porém, em momento algum o governador processou quem quer que seja por críticas ao seu governo, e sim por distorções de fatos, manipulação de documentos e informações", disse o advogado.

Ele explicou que a estudante Lena Soares pegou uma foto do governador, recortou parte do corpo dele e formatou uma nova imagem. Assim, a imagem de Marconi Perillo aparece como se ele estivesse em frente a um painel policial com a inscrição "Indiciado". "O que ela quis dizer com o ''indiciado'', se na época havia um relatório da CPMI do Senado que não indiciou o governador. Ela manipulou a foto e a informação".