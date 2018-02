Marconi diz que 'acabou o tempo da preguiça' em Goiás Com um discurso em tom duro, desabafo e promessas de moralização dos negócios do Estado, o tucano Marconi Ferreira Perillo Júnior, 47 anos, tomou posse do governo de Goiás na Assembleia Legislativa. "Nosso governo será ancorado no mérito", disse Perillo, que assumiu pela terceira vez o governo.