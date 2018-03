Marco Maia nomeia novo secretário-geral da Câmara O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), nomeou Sérgio Sampaio, diretor-geral da Casa, para o cargo de secretário-geral da Mesa Diretora em substituição a Mozart Viana, que comandou a secretaria por duas décadas. A secretaria é responsável pelo cumprimento do regimento interno, pela condução do processo Legislativo, participando de todas as suas fases, desde o protocolo e distribuição de projetos às comissões à orientação da condução das votações no plenário.