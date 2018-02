Marco Maia insiste em votar LDO na próxima semana

"É importante os deputados estarem aqui na segunda e na terça-feira", afirmou. Maia disse que vai aceitar apenas as justificativas "imprescindíveis" que forem apresentadas pelos deputados ausentes.

O vice-líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), anunciou que vai mobilizar os partidos da base aliada para garantir quórum no início da semana que vem. O recesso do Congresso começa na quarta-feira mas antes os parlamentares têm de aprovar a LDO. "A base tem que mostrar força. Vamos ter que rebolar para dar quórum", afirmou Guimarães.

Esta semana o governo não conseguiu votar as medidas provisórias por falta de quórum. A oposição entrou em obstrução e as sessões acabaram caindo diante da ausência de deputados aliados. "Está na hora de a base aliada mostrar a que veio. Ficam reclamando da oposição, mas quem tem que dar quórum é a base", argumentou Guimarães.