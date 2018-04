Marco Maia estreia como presidente recebendo prefeitos Na sua estreia no cargo de presidente interino da República, o deputado Marco Maia dedicou a maior parte de seu tempo, no Planalto, a receber parlamentares, mas sem esquecer sua base eleitoral do Rio Grande do Sul. Assim que chegou, Marco Maia se reuniu com uma comitiva de prefeitos gaúchos e fez questão de enviar uma carta, escrita de próprio punho, com timbre da Presidência da República, para colegas de seu primeiro emprego, na empresa Matef.