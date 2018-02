Marco Maia diz trabalhar para compor acordo na Câmara

Durante o jantar, que reuniu 26 dos 46 deputados da bancada do Rio de Janeiro, os principais cabos eleitorais de Marco Maia também falaram na possibilidade de Mabel desistir, se o deputado do PR constatar que não chegará aos 130 votos (de 513 deputados) que tinha previsto quando lançou a candidatura. "Temos um respeito enorme pelo PR. O PT tem a responsabilidade, talvez a tarefa, de tentar demover seus filiados de fazer esta disputa", disse Marco Maia, mais preocupado em cumprimentar cada um dos parlamentares, da situação e da oposição.

Mabel tem dito que não desistirá da candidatura, apesar da ameaça de expulsão feita pela direção do partido. Embora contrariado com a "rebeldia" de Mabel, dificilmente o comando do PR punirá o parlamentar. Eleito deputado, o ex-governador Anthony Garotinho, presidente do PR do Rio, disse torcer pela desistência de Mabel e não ter entendido a insistência do deputado em disputar com Marco Maia. "Falei com ele que não era bom. É uma decisão dele, a gente tem que respeitar, embora o partido esteja com posição fechada", afirmou Garotinho.