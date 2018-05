Marco Maia diz que não há clima no País para novo imposto para Saúde O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse hoje que "não há clima no País para aumento de imposto e carga tributária", para captar recursos direcionados à área da Saúde. Segundo Maia, estão sendo discutidas outras fontes para esse fim, a exemplo de soluções envolvendo os royalties do petróleo e o DPVAT. Ele disse que, até o dia 28, quando está prevista a votação da Emenda 29 na Câmara, que prevê mais recursos para a saúde, será encontrada uma solução. "Técnicos estão discutindo sobre essa questão para encontrar algum mecanismo", disse Maia, na entrada do Seminário sobre Desenvolvimento de Infraestrutura no Pós-crise, que ocorre na sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília.