Marco Maia defende ampliação dos gabinetes da Câmara

"Todos os anos nós recebemos mais de um milhão de pessoas aqui, que vêm para protestar e defender seus interesses. São pessoas de todas as camadas da sociedade e nós temos de dar condições para que estes cidadãos sejam bem atendidos quando chegarem aqui, que tenham espaço adequado para exercer seu direito de reivindicar e lutar pelos seus interesses", afirmou Maia.

O presidente da Câmara reclamou que os gabinetes são pequenos para atender as necessidades dos parlamentares. "Temos uma realidade muito dura em relação a espaços. Nós temos gabinetes pequenos, não temos salas de reuniões."

Segundo Maia, as obras serão realizadas com recursos obtidos ainda na gestão do petista Arlindo Chinaglia (2007-2008) com a venda da folha de pagamento dos servidores da Casa para o Banco do Brasil. Esta venda deu à Câmara recursos de R$ 220 milhões, que estão aplicados até hoje, esperando o início das obras. Maia afirmou que em sua gestão a primeira ação será a realização dos projetos para ver o real custo destas construções.