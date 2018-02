Marco Maia assume lugar de Temer na Câmara

Marco Maia é um dos petistas interessados em assumir o comando da Casa a partir de 1º de fevereiro do próximo ano, quando tomam posse os parlamentares eleitos em outubro deste ano para cumprir o mandato até 2015. Além de Maia, os petistas Arlindo Chinaglia (SP) e Cândido Vaccarezza (PT-SP), líder do governo na Câmara, também querem o cargo.

O acordo do PT com o PMDB para revezarem o comando da Casa nos dois períodos - biênio 2011/2013 e biênio 2013/2015 - está esbarrando no Senado. A bancada do PT quer a garantia de que a divisão vai valer também para o Senado. Petistas ponderam que o partido, o maior da Câmara, vai abrir mão da presidência da Casa no segundo biênio, mas querem a mesma troca de comando no Senado. Os senadores do PMDB formam a maior bancada e reivindicam a presidência da Casa. O PMDB, no entanto, não quer incluir o Senado no acordo.