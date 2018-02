Marco Maciel critica visita de Lula às obras do São Francisco

O senador Marco Maciel (DEM-PE) fez críticas nesta sexta-feira, 16, à visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às obras de revitalização e integração do Rio São Francisco. Para ele, a viagem tem caráter eleitoral. "Eu acho que tem um caráter de campanha eleitoral. É lógico que se associa a visita às obras que não estão concluídas ainda. E isso, naturalmente, dá lugar a uma grande discussão sobre o tema", disse.

Além disso, o PSDB pretende apresentar, nesta terça-feira, 20, um requerimento à Casa Civil pedindo informações sobre essas viagens. O partido quer saber, entre outras coisas, o custo desses deslocamentos. A ideia é juntar informações para entrar com ação na Justiça Eleitoral acusando Lula de uso da máquina pública nas viagens de revitalização do Rio São Francisco.

O senador João Pedro (PT-AM) defendeu o presidente. Disse que "é justo" que as obras sejam visitadas. "O presidente Lula tem de visitar as obras. Ele não pode ficar trancado no Palácio do Planalto um ano e dois meses. A revitalização do São Francisco é uma obra de governo. É um equívoco chamar a visita de trabalho como antecipação das eleições", disse.

Lula termina nesta sexta-feira os três dias de visita às obras de integração e revitalização do Rio São Francisco acompanhado da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, apontada como candidata do presidente às eleições do ano que vem.