Marco Aurélio mantém decisão sobre dívida do RJ O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Marco Aurélio Mello, negou hoje pedido da União para que reformasse decisão dele próprio de autorizar o governo do Estado do Rio de Janeiro a descontar 80% das parcelas de sua dívida com a União, como forma de compensar as perdas na arrecadação de ICMS ocasionadas pelo racionamento de energia. Com a decisão de Mello, fica valendo o despacho dado pelo ministro na semana passada. A saída para a Advocacia Geral da União será agora tentar derrubar a decisão no plenário do STF, o que somente poderá ocorrer em fevereiro, após o recesso do Judiciário (que vai até o fim de janeiro). Outros ministros do STF contatados pela Agência Estado opinaram que a tendência do plenário do STF é reformar a decisão de Mello.