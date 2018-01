Marco Aurélio Garcia recebe alta, após cirurgia cardíaca O assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidente da República, Marco Aurélio Garcia, recebeu alta nesta quinta-feira do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF). Ele estava internado desde o dia 2 de fevereiro e, nesse período, passou por uma cirurgia cardíaca. "Após avaliação médica, foi antecipada a alta hospitalar do paciente Marco Aurélio Garcia tendo em vista sua excelente recuperação", cita boletim do ICDF divulgado nesta quinta.