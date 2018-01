Marco Aurélio Garcia faz cirurgia cardíaca O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, foi submetido na manhã desta quarta-feira a uma cirurgia no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF). Foram implantadas quatro pontes no coração de Marco Aurélio - duas de safena e duas arteriais.