Marco Aurélio Garcia deve passar por cirurgia cardíaca

De acordo com a assessoria, Marco Aurélio fez um check-up de rotina no sábado, quando uma médica pediu que ele ficasse em estado de observação e fizesse exames complementares. Decidiu-se então pela internação.

O assessor especial da Presidência está com quadro estável, consciente e despachando por telefone, disse a assessoria. Não foram informados detalhes da cirurgia.

Na virada do ano, Garcia viajou para Cuba para obter informações sobre o estado de saúde do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Em entrevista a jornalistas no início de janeiro, ele rechaçou qualquer possibilidade de golpe no país e disse que a prorrogação do tempo de espera para a recuperação de Chávez não seria uma estratégia governista, mas um cumprimento da Constituição da Venezuela.