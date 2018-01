Marco Aurélio é reeleito para mais um biênio no TSE O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconduziu o ministro Marco Aurélio para o exercício de mais um biênio (2007/2008) como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo informação do site do tribunal, Marco Aurélio obteve os votos de oito dos nove ministros que participaram da eleição. O ministro Joaquim Barbosa obteve um voto. É tradição do STF que o ministro indicado não vote nele próprio. O ministro Marco Aurélio assumiu a presidência do TSE em maio de 2006, cargo que exercerá, de acordo com o Regimento Interno do TSE, até maio de 2008.