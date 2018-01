Marco Aurélio diz ter 'gente arrependida' de ter votado contra liberdade de irmã de Aécio

BRASÍLIA - O ministro Marco Aurélio Mello disse no início desta tarde de terça-feira, 20, que ainda não tinha visto o novo recurso da defesa do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) para que o pedido de prisão do tucano fosse julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas defendeu que era preciso "confiar na 1ª Turma".

Em uma sinalização de que o colegiado deve negar a prisão de Aécio, Marco Aurélio afirmou que "parece que tem gente arrependida" de ter votado contra o pedido de liberdade de Andrea Neves, irmã do tucano, na semana passada.

Na ocasião, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux votaram pela manutenção da prisão preventiva. Marco Aurélio e Alexandre de Moraes votaram pela revogação da cautelar.

A Primeira Turma vai começar a discutir nesta tarde os dois pedidos relacionados ao tucano: o de prisão, feito pela Procuradoria-Geral da República, e o de anulação do afastamento do Senado, feito pelos advogados.

Na sessão, os ministros também devem julgar os pedidos das defesas da irmã de Aécio, do primo Frederico Pacheco e do ex-assessor parlamentar Mendherson Souza Lima, que foram presos preventivamente por decisão do ministro Edson Fachin. As defesas pedem a revogação das ordens de prisão.