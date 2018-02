Márcio França vai anunciar apoio do PSC e 18 minutos de TV

Vice-governador de São Paulo e pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Márcio França (PSB) anunciará amanhã o apoio oficial à sua campanha do PSC, quarto partido a compor seu palanque

Os demais são o PR, Solidariedade e PROS. Com a adesão do PSC ao projeto de França, o vice calcula ter, até o momento, o maior tempo de TV já assegurado: mais de 18 minutos por dia.

Essa conclusão parte do princípio de que as legendas com maior tempo hoje – PT e MDB, que dispõem de cerca de 11 minutos, respectivamente, segundo ele –, não estarão juntas na campanha e que outros partidos anunciarão apoio , como o PV, o PPS, o PCdoB e o PHS.

O candidato do PT deve ser o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, e do MDB, caso tenha candidato próprio, Paulo Skaf.

França não projeta, no entanto, uma aliança do MDB com o PSDB, que tem 8 minutos e trinta segundos. Nem a possibilidade de o DEM e o PSD entrarem nessa possível chapa.