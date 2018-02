Márcio França confirma que será vice na chapa Alckmin

O deputado Márcio França (PSB-SP) será o vice da chapa do governador Geraldo Alckmin (PSDB). O nome dele será anunciado amanhã (29) durante a convenção que oficializará o tucano como candidato à reeleição. França recebeu hoje o aval do pré-candidato à Presidência do PSB, Eduardo Campos, para ser o nome do partido na chapa tucana.

Presidente estadual do PSB paulista, França foi quem articulou o apoio a Alckmin. O acordo desagradou a ex-ministra Marina Silva, que trabalhou para que a legenda lançasse candidatura própria no maior colégio eleitoral do País.

Ex-prefeito de São Vicente, França foi secretário de Turismo do Alckmin entre 2011 e 2012.

Neste sábado, o PSB realiza a convenção que irá confirmar o nome de Campos a presidente e Marina a vice.