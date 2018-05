Marcio Elias Rosa vence disputa no Ministério Público de SP

SÃO PAULO - O atual procurador-geral de Justiça de São Paulo, Marcio Elias Rosa, venceu neste sábado, 5, seu único adversário na disputa pela reeleição ao cargo, o procurador Luiz Antonio Marrey.

Ele teve 1.095 votos contra 791 de Marrey, que também já foi procurador-geral. Cada promotor ou procurador pode votar em mais de um candidato.

O Ministério Público agora aguarda a decisão do governador Geraldo Alckmin (PSDB) sobre quem será nomeado para o cargo de chefe da instituição. O resultado da eleição deve ser levado para o tucano às 19h deste sábado.

Pela constituição do Estado, Alckmin pode nomear qualquer um dos três mais votados - neste ano, a disputa teve apenas dois concorrentes.

Por se tratar de uma reeleição, o governador deve reconduzir Elias Rosa ao cargo de procurador-geral.

Biografia. Procurador-geral de Justiça desde 2012, Marcio Fernando Elias Rosa foi diretor-geral e subprocurador-geral de Gestão do Ministério Público paulista.

Atuou no Núcleo Operacional de Parcelamento do Solo Urbano e no Centro de Apoio das Promotorias de Justiça Criminais.

Foi também integrante da Promotoria de Justiça da Cidadania, tendo participado de ações do Ministério Público no combate à corrupção e à improbidade.