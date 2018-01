Marchezan anuncia medidas de austeridade em Porto Alegre, mas não estipula metas de corte

PORTO ALEGRE - O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 2, a implementação de medidas de austeridade, a exemplo do que estão fazendo outros prefeitos recém-empossados para enfrentar a crise financeira dos municípios. A prefeitura da capital gaúcha suspenderá por 90 dias tanto o pagamento de dívidas deixadas pela gestão anterior, de José Fortunati (PDT), como a criação de novas despesas, como diárias e passagens aéreas.

"As despesas de 2017 já contratadas, que não foram criadas por nós (pela gestão atual), superam e muito as receitas. Teremos obrigatoriamente que escolher quais dessas despesas serão pagas", disse Marchezan em entrevista coletiva, após passar o dia reunido com secretários. Segundo ele, os 90 dias de suspensão serão usados para fazer um diagnóstico mais completo do fluxo de caixa e traçar prioridades.

O tucano também comunicou que vai renegociar contratos e licitações e congelar contratações de pessoal e concursos, além de racionalizar o uso de veículos e telefones oficiais. No total, ele apresentou um conjunto de dez medidas que serão tomadas por meio de decreto. Nenhuma delas diz respeito ao incremento de receitas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prefeito não estimou qual será o impacto financeiro das ações de austeridade nem se comprometeu com metas específicas. Não há, por enquanto, a informação de quanto ele pretende economizar com a renegociação de contratos da prefeitura, tampouco de quantos cargos em comissão deseja cortar. Marchezan disse que tudo será feito com calma para não provocar a descontinuidade nos serviços. "Não estamos oferecendo um discurso marqueteiro. Não temos um número cabalístico para dar. Vamos fazer uma análise criteriosa e só ficará o que for necessário", afirmou.

Uma das medidas anunciadas é justamente a criação de um comitê que se encarregará da gestão de despesas de pessoal, que hoje representam 55% do total de despesas da prefeitura. Este comitê estudará a real necessidade de cargos em comissão e de funções gratificadas.

O enxugamento de gastos com pessoal pretendido por Marchezan depende de um projeto de reforma administrativa apresentado pelo tucano ainda em dezembro, e que começou a ser apreciado na tarde desta segunda-feira pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, em sessão extraordinária. A proposta cria uma pasta, agrupa algumas e extingue outras. Se o projeto for aprovado, o número de secretarias passa de 29 para 15. A partir desta reestruturação, os secretários nomeados definirão onde e quanto podem cortar.

Déficit. A nova administração municipal prevê um déficit de R$ 1,167 bilhão nas contas públicas de Porto Alegre em 2017. O rombo é muito superior aos R$ 285,7 milhões de déficit previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano. De acordo com a equipe de Marchezan, a diferença se deve ao fato de que as despesas estão subestimadas e as receitas, superestimadas.

A projeção da nova gestão municipal está baseada em um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). "O orçamento para 2017 se sustenta em indicadores defasados, em desacordo com o atual momento da economia brasileira", diz o material entregue pela equipe de Marchezan.

O tucano, que deixou uma cadeira na Câmara dos Deputados para assumir a prefeitura, vem pregando austeridade desde a campanha eleitoral. Ele se elegeu com um discurso de mudança, prometendo enxugar a máquina pública e atrair investimentos privados para a cidade.

Neste domingo, após ser empossado, Marchezan chegou a afirmar que, diante do quadro fiscal encontrado e das dificuldades que se apresentam, existe "um grande risco" de ter que atrasar o salário do funcionalismo municipal em 2017, assim como vem fazendo o governo do Rio Grande do Sul com o pagamento do funcionalismo estadual.