Marcha marca abertura oficial do Fórum Social Mundial

Os participantes do Fórum Social Mundial já estão concentrados nesta terça-feira, 27, na Praça do Cais do Porto, em Belém, de onde vai partir a caminhada que marca a abertura oficial do evento. São esperadas cerca de cem mil pessoas. Foto: AP Veja também: Fórum Social Mundial reúne 90 mil em Belém Galeria de fotos do Fórum Social Mundial O percurso será de quatro quilômetros e termina na Praça do Operário, onde já está montando um palco para receber a marcha. Um ato simbólico, com a presença de indígenas e quilombolas, vai ocorrer para assinalar a passagem do último FSM centralizado, em 2007, na África, para a atual edição, na Amazônia. Foto: Reuters Manifestação em defesa da Amazônia, realizada nesta terça-feira, 27