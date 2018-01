Marcha do Fórum Social Temático reúne 1,5 mil no RS Puxada pelas centrais sindicais, a Marcha de Abertura do Fórum Social Temático Crise Capitalista, Democracia, Justiça Social e Ambiental reuniu cerca de 1,5 mil pessoas na tarde desta quinta-feira, 23, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O prefeito em exercício da cidade, Sebastião Melo (PMDB), e o ex-governador do RS Olívio Dutra (PT) estiveram à frente da caminhada, junto com dirigentes sindicais e integrantes das organizações não governamentais organizadores do evento.