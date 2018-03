Marcha do fórum congestiona área central de Porto Alegre

Entre 3,5 mil e 5 mil pessoas, conforme estimativa da Brigada Militar (a PM gaúcha), participaram no final da tarde da marcha de abertura das atividades do Fórum Social Mundial em Porto Alegre (RS). A caminhada é uma atividade tradicional do fórum. A passagem da marcha causou congestionamento em vários pontos da área central da cidade e em vias de acesso.

Os manifestantes saíram do Largo Glênio Peres, no centro da cidade, e caminharam até a Usina do Gasômetro, à beira do Guaíba, local de atividades do FSM. Ao lado da usina, foi instalado um palco para shows que fazem parte da programação cultural do evento. Durante toda esta semana, o FSM realiza em Porto Alegre um seminário de avaliação sobre seus 10 anos. O evento começou em 2001 e a capital gaúcha foi sua primeira sede.