Marcha de sem-terra para SP deve congestionar Castelo

Os usuários da rodovia Castelo Branco devem encontrar trânsito congestionado na pista sentido São Paulo, na manhã de terça-feira, 1º de julho, entre o km 50, em Araçariguama, e o km 32, em Jandira, na Grande São Paulo. Uma marcha de sem-terra que seguirá em direção à capital, escoltada pela Polícia Militar Rodoviária, deve ocupar o acostamento e a faixa da direita da rodovia. O grupo, com 250 integrantes portando faixas e bandeiras, deve iniciar a marcha às 6h30 e deixar a rodovia para adentrar a área urbana de Jandira às 10 horas.

Nesta segunda-feira, 30, os sem-terra seguiram por um trecho de vinte quilômetros, de Itu a São Roque, causando uma fila de seis quilômetros no trânsito. A Frente Nacional de Luta (FNL) dos sem-terra, que saiu em marcha de Assis, no oeste do Estado, no dia 8 de junho, vai cumprir agenda conjunta com o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) na capital. Os movimentos reivindicam assentamentos rurais no oeste paulista e moradias na capital.

O grupo acampa na quarta-feira, 2, na Cidade Universitária, no bairro do Butantã, e na quinta, 3, se junta ao MTST no Largo da Batata, em Pinheiros. Dali, os grupos seguirão juntos para a Avenida Paulista, para se concentrar à frente do prédio onde funciona o escritório Presidência da República. No final da tarde, sem-terra e sem-teto ocuparão o galpão amarelo na Feirinha da Madrugada, no bairro do Brás.