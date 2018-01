Marcelo Crivella é o novo ministro da Pesca

Em nota divulgada o governo informa que a nomeação de Crivella significa "a incorporação ao Ministério de um importante partido aliado da base do governo". A ideia do governo, segundo fontes, é se aproximar da bancada do PRB, no momento em que outros partidos aliados começam a fazer exigências na base. O PRB reúne 10 deputados e apenas um senador, Crivella. Eduardo Lopes, suplente de Crivella, também é do PRB.

De acordo com a nota da Presidência, "a presidenta está segura de que, à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura, o senador Marcelo Crivella prestará relevantes serviços ao Brasil".