Marcelo Crivella acerta filiação com PSB para disputar prefeitura do Rio

Rio - O senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), segundo colocado na disputa pelo governo do Rio de Janeiro em 2014, acertou nesta quarta-feira, 24, a filiação ao PSB e deverá ser o candidato do partido à prefeitura do Rio.

A candidatura de Crivella, no entanto, dependerá de um acordo com o senador Romário, principal nome do PSB no Estado. Romário e Crivella se reuniram pela manhã com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e outros dirigentes socialistas. A cerimônia de filiação deverá acontecer na próxima semana.

A candidatura de Romário para a prefeitura era discutida no PSB, mas o ex-jogador também vinha conversando com o prefeito Eduardo Paes (PMDB) sobre uma possível aliança. Na reunião desta quarta-feira, Siqueira descartou qualquer composição entre PSB e PMDB no Rio e reiterou a tese da candidatura própria. Os socialistas ficaram de definir o nome do candidato à sucessão de Paes nos próximos dias.

Pesquisas internas dos partidos apontam Crivella em primeiro lugar nas intenções de voto, seguido por Romário. A assessoria de imprensa do PSB nacional confirmou a futura filiação de Crivella. A assessoria de Crivella informou que ele só vai se manifestar mais tarde. A estratégia do PSB para 2016 é lançar o maior número possível de candidatos próprios nas capitais e grandes centros, a fim de fortalecer a legenda e prepará-la para a disputa presidencial em 2018.