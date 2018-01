Marcello Miller presta depoimento nesta tarde à procuradoria no Rio

RIO - O advogado Marcelo Miller chegou, por volta das 15h15, desta sexta-feira, 8, à Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro, onde prestará depoimento. Segundo o seu advogado, André Perecmans, a fala de Miller será considerada na decisão do Ministério Publico Federal (MPF) de validar ou não as declarações dos executivos do grupo J&F em delação premiada.

O advogado do ex-procurador Marcelo Miller disse mais cedo que o depoimento deve ser breve e não haverá necessidade de agendar novas sessões. Até o fim da tarde, ele disse que fechará o posicionamento com seu cliente a ser apresentado ao MPF.

O ex-procurador entrou no prédio sem falar com a imprensa, que desde a manhã se mantém na porta da PRR. O depoimento está marcado para as 15h30 e será fechado.

Miller trabalhou com procurador geral da República, Rodrigo Janot. Um pouco depois, pediu exoneração do cargo e passou a trabalhar com um escritório de advocacia que representava o empresário.

As gravações de conversas entre Joesley Batista e Ricardo Saud, divulgadas nesta semana, indicam uma suposta influência do ex-procurador nas tratativas da delação.