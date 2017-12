Marcello Alencar é transferido para a UTI do Barra d´Or O ex-governador Marcello Alencar, de 81 anos, foi transferido na noite de sábado para a Unidade de Tratamento Intensivo do hospital Barra d´Or depois que os médicos diagnosticaram que ele estava com pneumonia. Alencar foi internado na última quinta-feira, com anemia e insuficiência respiratória. Segundo seu médico, João Gaspar Correa Meyer, ele está sedado e respira por aparelhos, mas seus sinais vitais continuam estáveis. Marcello Alencar foi prefeito do Rio entre 1989 e 1992 e governador, de 1995 a 1998, eleito pelo PSDB.