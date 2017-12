Marcello Alencar continua internado na UTI do Barra D´Or Internado desde a última quinta-feira no Hospital Barra D´Or, no Rio de Janeiro, o ex-governador do Estado Marcello Alencar apresentou evolução em seu quadro clínico neste domingo, segundo informou o médico João Gaspar Correa Meyer, depois de examiná-lo. Ele ainda está na Centro de Terapia Intensiva (CTI), sedado e respirando com o auxílio de aparelhos, mas, de acordo com Meyer, Alencar mostrou "os primeiros sinais de melhora de sua infecção pulmonar". O clínico-geral divulgou uma nota no domingo pela manhã, informando que o ex-governador tem sinais vitais "estáveis e normais". Alencar tem 81 anos. Internou-se para que fosse investigada a origem de uma anemia e tinha sintomas de pneumonia. O ex-governador é presidente de honra do PSDB fluminense e foi prefeito do Rio por duas vezes, pelo PDT, de 1983 a 1985 e de 1989 a 1992, quando filiou-se ao PSDB. Como governador, exerceu mandato de 1995 a 1998. Há quatro anos, o político havia sofrido um acidente vascular cerebral. Desde então, sua saúde ficou debilitada.