Marcela Temer 'tropeça' em discurso no Palácio do Planalto

BRASÍLIA - Amparada pelo presidente Michel Temer para descer a rampa presidencial rumo ao Salão Nobre do Palácio do Planalto, a primeira-dama Marcela Temer usou, nesta segunda-feira, 28, a tribuna do lançamento do Programa Nacional do Voluntariado para um discurso de pouco mais de três minutos, no qual não escondeu nervosismo e chegou a errar uma das falas.

Ao contrário do que já está acostumado o presidente, não havia teleprompter à disposição da primeira-dama. Marcela tentava demonstrar naturalidade ao ler seu discurso, ao mesmo tempo em que olhava para plateia, o que acabou provocando tropeço na fala.

“Devemos nos orgulhar dos cidadãos que em situações de adversidade se unem para auxiliar o próximo. Seja um momento de calamidade em alguma região do Brasil ou fora do país”, disse. Depois repetiu: “Seja no momento de calamidade e ou até mesmo seja combatendo a discriminação social, ética, religiosa ou de gênero”.

Temer, que acompanhou o discurso com atenção, ao final da fala da mulher, evitou cumprimentá-la com um beijo, preferindo um aperto de mão. Marcela, que foi alçada a madrinha do Programa Criança Feliz, não costuma comparecer a muitos eventos no Planalto, mas é acionada em situações que destacam os trabalhos sociais do governo.

De vestido cinza escuro acinturado, Marcela disse que “ser voluntário é sobretudo um ato de amor". "Abdicar de seu tempo para ouvir e ajudar alguém é a maior demonstração de altruísmo que um ser humano pode dar. Um simples gesto, que independe de recursos financeiros e materiais, como uma palavra amiga tem poder de mudar o mundo”, disse a primeira-dama.