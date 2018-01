Maranhão tem o pior acesso à Justiça no País Dados divulgados nesta segunda-feira, 16, pelo governo federal mostram que a população do Maranhão tem o pior acesso à Justiça no País e a do Distrito Federal, o melhor. De acordo com o secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, as informações indicam que há uma profunda disparidade entre o Nordeste e o Norte em relação ao Sudeste e Sul.