Maranhão renuncia no Senado para governar a Paraíba O terceiro secretário do Senado, senador Mão Santa (PMDB-PI), que está presidindo a sessão de hoje do plenário, leu no início desta noite o ofício em que o senador José Maranhão (PMDB-PB) renuncia ao mandato. Maranhão assumirá o cargo de governador da Paraíba em lugar de Cássio Cunha Lima, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob acusação de abuso de poder econômico e político por ter distribuído 35 mil cheques a eleitores em 2006, quando foi reeleito. No Senado, a vaga deixada por Maranhão será assumida pelo suplente, o empresário Roberto Cavalcanti (PRB-PB). O próximo governador a ser julgado pelo TSE é o do Maranhão, Jackson Lago. A sessão está marcada para amanhã. Lago é acusado de abuso de autoridade e de poder econômico na eleição de 2006.