Maranhão deve renunciar hoje para governar Paraíba O senador José Maranhão (PMDB) deve renunciar hoje ao mandato para assumir o governo da Paraíba. Em decisão unânime, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a cassação de Cássio Cunha Lima (PSDB) ao governo do Estado e, embora ainda caiba recurso, Cunha Lima deve aguardar a decisão longe do cargo. Em entrevista à Rede Globo, José Maranhão informou que embarca ainda hoje para João Pessoa e depois providenciará a mudança. "Isso é material, coisa secundária. Naturalmente depois minha mulher virá aqui empacotar as coisas. O que é urgente mesmo neste momento não é a roupa do corpo, não são os móveis e utensílios da residência. O que é importante é reestruturar e reorganizar a Paraíba", afirmou o senador. Cássio Cunha Lima foi acusado de abuso de poder econômico e político pela distribuição de 35 mil cheques a eleitores, em 2006, quando foi reeleito. O próximo governador a ser julgado pelo TSE é o do Maranhão, Jackson Lago. A sessão está marcada para amanhã. Lago é acusado de abuso de autoridade e de poder econômico na eleição de 2006.