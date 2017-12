Maranhão demite Claudio Lessa, diretor da Secretaria de Comunicação e responsável pela TV Câmara

BRASÍLIA - O presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA), demitiu nesta terça-feira, 21, o diretor da Secretaria de Comunicação, Claudio Lessa, responsável pela TV Câmara. A emissora criada para divulgar as atividades parlamentares transmitiu nesta terça-feira, 21, ao vivo a entrevista coletiva do presidente afastado da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que foi condenado por parlamentares. A presidência alega que o motivo da demissão não está relacionado com a transmissão desta manhã.

"Essa questão já estava decidida. Eu estava apenas aguardando o retorno das férias. As pessoas passam e as instituições ficam. Trata-se de um bom profissional que cumpriu sua missão com zelo e responsabilidade", disse Maranhão. Lessa voltou de férias nesta segunda-feira, 20, e, como é servidor da Casa, será realocado para outra função.

Segundo a assessoria de imprensa da presidência da Câmara, a decisão de transmitir o pronunciamento de Cunha foi de caráter jornalístico, e nem o comando da Casa sabia que haveria transmissão ao vivo.