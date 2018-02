Mapa da dengue indica mais Estados com risco 'muito alto' de epidemia

O novo mapa da dengue, divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde, mostra que o país tem 16 Estados com risco "muito alto" de epidemia - seis a mais que no levantamento anterior, realizado no ano passado.

São eles: Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Além disso, outros cinco Estados tem risco considerado "alto": Roraima, Amapá, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

O Distrito Federal, Rondônia, São Paulo e Paraná têm risco "moderado", enquanto Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm risco "baixo".

Representantes de 12 ministérios, além do titular da Saúde, Alexandre Padilha, estiveram com a presidente Dilma Rousseff para discutir o que será feito para prevenir e combater a doença no país.

De acordo com estimativas do Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas podem ter sido infectadas no ano passado, com 550 mortes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.