Mão Santa: suspeita da PF contra assessor é 'estupidez' O senador Mão Santa (PMDB-PI) criticou hoje a Operação Castelo de Areia, que detectou, em conversa gravada pela Polícia Federal (PF), o emissário em Brasília da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Luiz Henrique Bezerra, sendo cobrado sobre um depósito por Doca Lustosa, assessor do parlamentar. Mão Santa reconheceu que seu assessor pediu dinheiro, mas considerou a ação natural em uma época de campanha. "É uma estupidez, uma falta do que fazer, uma imbecilidade", afirmou o senador. "Um assessor foi lá e pediu dinheiro. Tem tudo registrado. É só ver nas contas do diretório do PMDB. Quem quer vasculhar minha vida, que vasculhe. Minha vida é limpa, combati a ditadura. É tão ridículo isso", disse ele, ao observar que não cuida da parte financeira.