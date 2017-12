Mão Santa lê nota que rebate conclusões de ONG

A Diretoria Geral do Senado divulgou nesta segunda-feira, 2, nota à imprensa rebatendo levantamento elaborado pela ONG Transparência Brasil, divulgado na última sexta-feira. Segundo o estudo sobre os orçamentos do Legislativo federal em 11 outros países, o Congresso brasileiro é o mais caro por habitante. Apenas o Congresso dos Estados Unidos é mais caro que o brasileiro, mas ainda assim pesa menos no bolso de cada cidadão do país. A nota foi lida pelo senador Mão Santa, no final da sessão desta segunda-feira, no momento em que ele presidia os trabalhos em Plenário. De acordo com a nota, as conclusões da ONG foram "erigidas em bases eivadas de vícios técnicos que, à luz de uma análise mais criteriosa, tornam-nas completamente apressadas e falsas". A nota técnica assinala que o estudo da ONG não levou em conta que 25% dos gastos totais do Congresso brasileiro referem-se a despesas com inativos e pensionistas, ou seja, gastos previdenciários que não têm relação com o custo efetivo de um parlamento. Segundo a nota técnica, esse custo soma R$ 189 milhões e tem natureza eminentemente previdenciária, não guardando qualquer relação com a atividade parlamentar. A contribuição patronal para a Previdência corresponde a 2% da folha, ou R$ 372 milhões nas duas Casas do Legislativo. A Advocacia Geral do Senado também divulgou nota informando ter ocorrido um engano no lançamento de despesas do Senado no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi). Gastos de R$ 485,1 mil seriam referentes a reformas em 8 apartamentos e não em apenas um imóvel, como foi lançado. (Com Agência Senado)