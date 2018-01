Manutenção de salário de Kassab racha governistas

A ação foi interpretada por outros líderes como uma retaliação pela obstrução feita pelo "centrão" à votação do Plano Diretor. Nesta semana, Apolinário não conseguiu convencer os colegas a votar a proposta de novas regras para a cidade. Para vereadores, o ato de Apolinário e a união PSDB-PT contra a proposta inicial inviabilizam a votação do reajuste até quinta-feira - fim do ano legislativo. É o primeiro revés de Kassab no Legislativo. Após aprovar em novembro o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 1,7 milhão de imóveis, a Câmara temia novo desgaste, no momento em que a cidade sofre com enchentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.