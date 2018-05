Manuela lidera pesquisa em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - A deputada federal Manuela D'Ávila (PC do B) lidera uma pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Porto Alegre em 2012 feita pelo Ibope e divulgada pelos veículos da RBS no final de semana. Nos cinco cenários em que seu nome aparece, a comunista tem de 27% a 35% da preferência atual dos eleitores. Nos mesmos quadros, o prefeito José Fortunati (PDT), candidato à reeleição, está em segundo lugar, com índices de 25% a 29%. A menor distância é de dois pontos porcentuais (27% a 25%) em um cenário em que também aparece a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, com 18%. A maior é de seis pontos porcentuais (35% a 29%), em cenário sem candidato do PT. Todas as situações configuram empate técnico porque a margem de erro de cada índice é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em outros dois cenários, sem Manuela, Fortunati lidera, com 32%, quando o candidato do PT é o deputado estadual Raul Pont, que fica com 13%, e empate com Maria do Rosário, com índice de 28% para cada um. O prefeito também é primeiro colocado na modalidade espontânea, com 11% da preferência do momento, seguido por Manuela, com 9%. A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 5 de setembro, com 602 entrevistados.

Avaliações. O Ibope também pediu que os eleitores de Porto Alegre dessem notas de zero a dez para as atuais gestões municipal, estadual e federal. Fortunati ficou com média 6, o governador Tarso Genro (PT) com 6,4 e a presidente Dilma Rousseff (PT) com 6,8.