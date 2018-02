Manuela e Fortunati lideram pesquisa em Porto Alegre A primeira pesquisa de intenção de votos divulgada depois do registro das candidaturas indica uma disputa apertada pela prefeitura de Porto Alegre entre a deputada federal Manuela D''Ávila (PC do B) e o prefeito José Fortunati (PDT), candidato à reeleição. A sondagem do Instituto Methodus, publicada pelo jornal Correio do Povo nesta terça-feira, mostra a comunista com 38,6% das intenções de voto, o trabalhista com 33,5% e o petista Adão Villaverde com 7,4% na modalidade estimulada. Os outros quatro concorrentes têm índices inferiores a 2%. Nas citações espontâneas Fortunati tem 13,1%, Manuela 11,6% e Villaverde 1,6%.