Mantido bloqueio de contas de ex-prefeito O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Raphael de Barros Monteiro Filho, confirmou decisão que manteve bloqueadas contas do ex-prefeito de Diadema José Augusto da Silva Ramos. O município pretende ressarcir os cofres públicos por dano que teria sido causado pela remuneração irregular do ex-secretário Odair Cabrera.