Mantega vai a São Paulo sem agenda no início das férias O ministro da Fazenda, Guido Mantega, que está de férias até o dia 17, já está em São Paulo, "sem agenda", de acordo com sua assessoria. Segundo informou a Agência Brasil, o secretário-executivo da Fazenda, Bernard Appy, assume interinamente a pasta e descarta, pelo menos no momento, as especulações de que estaria demissionário. Mantega informou ontem através de comunicado que se afasta por "razões de ordem pessoal". Suas férias coincidem com as do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, que se ausentará por cerca de dez dias a partir de sexta-feira. Outros ministros também entram em recesso essa semana, como a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, já está de férias e tem a volta programada para segunda-feira (8).