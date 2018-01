Mantega se reúne com Estados do NE por reforma tributária

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta segunda-feira, 24, que convidou os governadores dos Estados do Nordeste para uma reunião, na próxima quinta-feira. O objetivo do encontro, segundo Mantega, será discutir a reforma tributária e também a proposta de postergação do pagamento do Simples. Veja também: Veja os principais pontos da reforma tributária Leia a íntegra da proposta que tramita na Câmara Enquete: O governo conseguirá aprovar a reforma tributária desta vez? Segundo Mantega, a proposta, que já tem o apoio do governador de São Paulo, José Serra, será também discutida com outros governadores, de outras regiões do País, até quinta-feira. O ministro disse que pretende conversar com eles por telefone. Mantega e Serra apresentaram essa proposta na semana passada. A idéia seria postergar por 30 a 60 dais o pagamento do Simples, com o objetivo de ajudar micro e pequenas empresas com capital de giro.