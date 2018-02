Mantega: proposta sobre IR fica para próxima semana O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que na semana que vem apresentará as propostas do governo para alterações no Imposto de Renda da Pessoa Física. "Estamos estudando mudanças nas alíquotas do Imposto de Renda, mas ainda não estão definidas e não posso dizer", disse ele, após a reunião com empresários no Palácio do Planalto. Segundo Mantega, a mudança nas alíquotas "certamente irão beneficiar uma parte da população que vai pagar menos". E acrescentou: "provavelmente na próxima semana eu já direi quais são as intenções do governo em relação às alíquotas do imposto de renda, mas elas serão para melhorar".