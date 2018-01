Mantega participará de reunião do G-20 no México O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participará da reunião dos ministros de Finanças e os presidentes de Bancos Centrais do grupo das 20 maiores economias do mundo, o G-20, nos dias 25 e 26 de fevereiro. O evento está programado para ocorrer na Cidade do México. Hoje, o Diário Oficial da União (DOU) trouxe a liberação de profissionais do Ministério da Fazenda para acompanhar Mantega na viagem.