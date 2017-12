Mantega nega rumores sobre saída de Meirelles O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quarta-feira que não há nenhum fundamento nos rumores que circularam no mercado financeiro de demissão do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. "Este boato não tem fundamento". Segundo Mantega, o presidente do BC está sendo alvo de especulações em função das pressões sobre o câmbio. Mantega disse ainda: "Vida normal". E brincou: "Só se não me contaram nada". Ele disse que Meirelles não pode ser responsabilizado pela valorização do Real frente ao Dólar. "Ele não é o responsável pelo belíssimo superávit comercial que temos, pela solidez das contas públicas brasileiras. Então você tem que dizer que a culpa é o Furlan (o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan)", disse Mantega referindo-se ao aumento do impacto das exportações brasileiras na entrada de dólares no País que tem contribuído para a valorização do Real. "Então, temos que demitir o Furlan porque ele foi muito eficiente", ironizou. O ministro admitiu, no entanto, que o presidente do Banco Central deve estar chateado com esses rumores. Segundo ele, "é claro que quando começa um boato como esse a pessoa fica chateada".