Mantega nega demissão do presidente do Banco do Brasil

São Paulo - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, “não está demissionário.” A declaração foi durante sua passagem em evento promovido pela FGV Projetos, na capital paulista.

Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, Bendine já teria pedido a Mantega, antes das eleições, para deixar o comando do banco num eventual segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Mantega teria pedido a ele que ficasse até a escolha do seu sucessor. Conforme o Broadcast informou na semana passada, devem haver mudanças no comando da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES no segundo mandato de Dilma.

Nessa quinta, o Banco do Brasil também negou, em nota, boatos sobre a saída do executivo."O Banco do Brasil informa que eventuais nomeações e demissões de presidentes ocorrem conforme determina o Estatuto Social da Organização. Nesse sentido, o BB nega especulações sobre 'entrega de cargo', e lamenta a publicação de boatos", cita a nota.