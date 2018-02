Mantega mantém corte de R$20 bi mesmo com aumento de receita Embora o Congresso trabalhe com uma nova estimativa de receita que reduza os cortes no Orçamento para compensar o fim da CPMF, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, manteve a redução de 20 bilhões de reais para 2008, disse o presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN). "Eu esperava uma boa notícia do ministro na medida em que uma reestimativa de receita poderia diminuir os cortes, mas não foi isso que ele me disse. O ministro me disse que o corte permanece", disse Garibaldi Alves a jornalistas após receber Mantega. Esta semana, o senador Francisco Dornelles (PP-RJ), relator de receita do Orçamento, apresenta à Comissão Mista de Orçamento uma reestimativa da receita para 2008. Versões que circulam no Congresso falam numa estimativa para cerca de 700 bilhões de reais, 22 bilhões de reais acima do previsto. Diante dessa estimativa, o Congresso esperava reduzir de 2 bilhões de reais a 4 bilhões de reais o corte inicialmente previsto de 20 bilhões de reais. Para compensar a perda de uma receita estimada em 40 bilhões de reais com a não renovação da CPMF, o governo decidiu cortar 20 bilhões de reais de suas próprias despesas, aí incluídas as emendas parlamentares. Os outros 20 bilhões de reais viriam do aumento de receita e da elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Mantega disse que foi ao Congresso para uma "visita de cortesia" e para apresentar algumas idéias de pauta do governo. Segundo Garibaldi, o ministro lhe apresentou um cronograma de tramitação da reforma tributária ainda no primeiro semestre. "Esse cronograma só é realista com base nas pretensões do governo, porque reforma tributária chega de um jeito e pode sair de outro, todos sabemos", disse o presidente do Senado. (Texto de Mair Pena Neto)