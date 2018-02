Mantega faz 'visita de cortesia' a Garibaldi Alves

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, vai ao Senado nesta tarde para um encontro com o presidente da Casa, senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), às 17 horas. Segundo o senador, será uma "visita de cortesia". Garibaldi não informou o motivo do encontro, dizendo apenas que quer ouvir o que o ministro tem a lhe dizer. No Ministério da Fazenda, assessores do ministro confirmaram para as 17 horas o encontro com Garibaldi e também disseram que se trata de uma "visita de cortesia", sem informar o tema da conversa do ministro com o senador.