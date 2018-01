Mantega é hostilizado ao acompanhar sua mulher em hospital

Atualizado em 25.02

O ex-ministro da Fazenda e presidente do Conselho de Administração da Petrobrás, Guido Mantega, enfrentou uma situação constrangedora na tarde da última quinta-feira, 19, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Reconhecido no salão onde fica a lanchonete, ele foi alvo de insultos. Num vídeo gravado e divulgado pelo YouTube, é possível ouvir alguém gritar “vai para o SUS”. Também é nítida na gravação a expressão “filho da puta”. Em poucos minutos o ex-ministro deixou a área da lanchonete.

Mantega estava acompanhando a mulher, a psicanalista Eliane Berger. Ela vem se submetendo a tratamentos contra um câncer desde que a doença foi diagnosticada, em 2012.

O ex-ministro também aproveitou a ida ao hospital para visitar um amigo jornalista, que estava internado na UTI.

Com a divulgação do vídeo, o que era para ser um episódio da vida particular do ex-ministro acabou se transformando num fato político, com repercussões nas redes sociais. A direção do hospital emitiu uma nota de esclarecimento sobre o caso. Confirmou que Mantega esteve na instituição e lamentou o episódio. “O hospital recebe igualmente a todos, pacientes ou não, rechaça qualquer atitude de intolerância e lamenta o fato ocorrido em seu ambiente.”

Em nota divulgada nesta quarta-feira, 25, Mantega falou sobre sua "indignação" com o fato e negou que tenha sido expulso do hospital. O ex-ministro disse ainda que as palavras dirigidas a ele foram "isoladas". "O que houve foi uma agressão verbal de uma senhora visivelmente exaltada na cafeteria do Einstein, junto com manifestações isoladas de algumas pessoas que assistiam à cena. A senhora logo se retirou e eu e minha mulher, Eliane Berger, fizemos a visita ao amigo, como estava previsto", escreveu.

